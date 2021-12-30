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Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на 31 декабря

Общество
Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на 31 декабря

Обычный «полурабочий нерабочий день» будет у президента России Владимира Путина 31 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В преддверии Нового года у российского лидера нет никаких официальных и публичных мероприятий. При этом полностью выходного дня у президента не может быть по определению, заявил официальный представитель Кремля.

«Такой полурабочий нерабочий день президента», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что Путин проведет новогодние праздники в компании родных и близких, однако во время рождественской недели президент частично будет работать. Первые несколько дней глава государства отдохнет, добавил Песков.

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