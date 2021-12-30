Песков сообщил, каким данным о коллективном иммунитете к COVID-19 доверяет Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, каким данным доверяет глава государства Владимир Путин.

Представитель Кремля объяснил, почему данные о коллективном иммунитете к коронавирусу разнятся у главы Роспотребнадзора Анны Поповой и у вице-премьера страны Татьяны Голиковой и какой информации следует Владимир Владимирович. Президент большое внимание обращает на цифры, которыми располагают различные ведомства.

Иногда применяются разные методики подсчета, поэтому дать однозначный точный ответ довольно сложно. В данном вопросе погрешность неизбежна. Принцип заключается в том, что когда речь идет о человеке, привившемся год назад, сложно определить, брать ли его в учет при расчете коллективного иммунитета.