В Кремле сообщили о темах переговоров Путина и Байдена 30 декабря

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден проведут переговоры 30 декабря поздно вечером. Они продолжат обсуждать те вопросы, которые были затронуты ранее, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Преобладающей темой на предыдущих переговорах стала ситуация вокруг Украины. Кроме того, стороны коснулись вопросов двустороннего взаимодействия, кибербезопасности и иранской ядерной сделки.

Песков уточнил, что беседа запланирована по телефону. Она не предполагает публичной части.

«В этот раз речь идет о телефонном разговоре, об обычном телефонном разговоре. Соответственно, никакой публичной части там нет», — пояснили в Кремле.

Ранее стало известно, что Россия и США проведут переговоры 10 января. Эти контакты будут касаться гарантий безопасности.