Актер Мужикян заявил, что фильм «Гранит» важен для понимания добра и зла

Актер театра и кино Самвел Мужикян оценил новый фильм режиссера Дениса Нейманда «Гранит», заявив, что такие картины очень важно снимать.

Сюжет фильма «Гранит» рассказывает о событиях 2019 года в Мозамбике. Тогда местные жители подверглись нападению со стороны террористов. Русский инструктор пришел на помощь людям, справился со злоумышленниками и освободил заложников. Актер Самвел Мужикян, известный по серии фильмов «Шугалей» прокомментировал выход картины. Он считает, что такие киноленты очень важны.

«Важно показать, кто с кем борется, где наши и где не наши. Важно показать, где наши интересы. Рассказать, как люди противостоят угрозам, с которыми сталкиваются. Мы все это должны реально понимать. Да, мы получаем информацию [о происходящем в Африке] из западных источников, из наших средств массовой информации, но эта информация скупа, в ней нет конкретики», — заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей Мужикян.

Актер отметил, что относит себя к тем людям, которые выступают за создание таких правдоподобных фильмов как можно чаще. Картины, основанные на реальных событиях и снятые с максимальной достоверностью, помогают людям представить, что на самом деле переживают местные жители.

Телевизионная премьера «Гранита» уже состоялась в эфире НТВ. В настоящее время картину можно посмотреть на YouTube. Одну из главных ролей сыграл Олег Чернов.