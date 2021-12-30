МИД России: разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов

Президент Украины Владимир Зеленский стал угрозой для собственного государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время выступления на брифинге дипломат указала на разобщенность украинского народа. Этот процесс достиг катастрофических масштабов.

«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины. В проекте в негативном ключе упоминается и Россия. Она определена как «угроза».