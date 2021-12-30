Телеканал OE24 сообщил о переходе Себастьяна Курца на работу в компанию соратника Трампа

Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц будет работать в компании соратника экс-президента США Дональда Трампа, миллиардера Питера Тиля. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу OE24.

По информации журналистов, Курц устроился на работу в компанию Thiel Capital на должность «глобального стратега». Руководителем структуры выступает Питер Тиль — миллиардер и давний сторонник Трампа. Бывший канцлер Австрии и предприниматель познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Уточняется, что Курц на новом посту будет зарабатывать гораздо больше, чем на посту канцлера. Его доход будет составлять более 500 тысяч евро в год.

Бывший канцлер Австрии Курц ранее заявил об уходе из политики. Об этом он сообщил изданию Kronen Zeitung.