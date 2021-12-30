Матвиенко призвала не форсировать события в вопросе о совместном парламенте РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия в будущем могут сформировать в будущем совместный парламент, однако сейчас форсировать события не имеет смысла. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Создание единой системы законодательной власти в будущем между Москвой и Минском — вполне вероятный сценарий. Однако прямо сейчас, подчеркивает Матвиенко, торопить развитие событий не стоит.

«Если жизнь так поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем, но не надо форсировать эти процессы», — отметила Валентина Матвиенко.

Ранее председатель верхней палаты российского парламента прокомментировала развитие отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, ситуация в диалоге двух держав постепенно стабилизируется, однако все еще очень далека от прорыва, в особенности в вопросах безопасности.