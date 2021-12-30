«Тотальная зачистка». Представитель МИД России Захарова обвинила Киев в цензуре СМИ

Украинские власти ограничивают работу неугодных СМИ, придерживаюсь стратегии тотальной цензуры. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает агентство РИА Новости.

Дипломат напомнила, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций сроком на пять лет против ряда представителей медиасферы.

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине», — прокомментировала Захарова.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ограничения коснулись компаний, которые владеют телеканалами «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый» и UkrLive. Напомним, что одним из собственников оказался глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее Мария Захарова оценила влияние США на политику Украины. Официальный представитель МИД считает, киевские власти полностью подчиняются Соединенным Штатам. Она указала, что это видно как протекали внутренние украинским процессы в здравоохранении и экономике.