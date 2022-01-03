Sohu: недовольство США строительством в России новых подлодок подтвердило их бессилие

Новость о том, что в России к 2027 году появится целых 14 новых подлодок, неприятно удивила американских военных. Ведь с этих пор ВМС США будет куда сложнее устраивать провокации вблизи российских границ. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о том, что до 2027 года североморский завод «Севмаш» намерен построить 14 атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Каждый год, по его словам, предприятие будет передавать российскому флоту по одному кораблю каждого типа.

«Россия анонсировала строительство 14 новых атомных подводных лодок, и уже через несколько лет они поступят в войска», — обратили внимание аналитики.

wikipedia.org / Министерство обороны Российской Федерации / Ильдус Гилязутдинов

По словам обозревателей, это обстоятельство сильно огорчило Вашингтон, который прогнозировал, что в ближайшие годы Москва вообще не сможет спускать на воду большое количество кораблей. В таком случае США могли бы продолжать военные провокации вблизи российских границ, в особенности в Черном море, прикрываясь правилами свободного судоходства, однако теперь им предстоит серьезно задуматься, констатировали в Sohu.

Появление новейших подлодок в России сильно затруднит деятельность американского флота, поскольку реакция Москвы будет еще жестче, чем раньше, убеждены аналитики. Они напомнили, как еще летом этого года эсминец Королевских ВМС вторгся в российские воды вблизи Крыма, за что был немедленно выдворен несколькими предупредительными выстрелами военных из РФ.

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«Мощь российских атомных подводных лодок действительно велика. С новыми кораблями Россия превратит планы ВМС США по продолжению свободного судоходства в совершенно бессмысленную затею. Более того, если они продолжат отправлять свои корабли к российским берегам, то станут посмешищем для всего мира», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

Ранее стало известно о том, что второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А «Генералиссимус Суворов» будет сдан ВМФ РФ в первой половине 2023 года после выполнения программы испытаний в море. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в начале грядущего года его спустят на воду.

Кроме того, в 2022-м ожидается подписание контракта на строительство еще одной пары стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А». Их закладка должна состояться на «Севмаше» в 2023 году.