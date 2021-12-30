Форвард «Зенита» Дзюба отказался продлевать контракт с петербургским клубом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба принял решение о своем будущем в петербургском клубе.

Артем Дзюба решил не продлевать контракт с «Зенитом», сообщил в Twitter-аккаунте турецкий журналист Экрем Конур. По его информации, у нападающего есть много вариантов для продолжения спортивной карьеры. Дзюба эти данные пока не комментировал.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ лидером. В 18 матчах чемпионата России по футболу петербургский клуб набрал 38 очков и на два балла опережает занимающее второе место московское «Динамо». Дзюба принял участие в 17 играх РПЛ. Нападающий забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.