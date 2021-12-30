Погребинский заявил о неспособности Зеленского самостоятельно решить вопрос Донбасса

Шанс на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины еще есть. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя политику украинского президента Владимира Зеленского.

По словам эксперта, глава государства имеет желание стабилизировать ситуацию в Донбассе, однако проблема заключается в том, что политик совершенно безнадежен. Зеленский не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос.

Политолог подчеркнул, что шанс на мирное урегулирование все же есть. Он заключается в оказании давления как на самого президента Украины, так и на его оппонентов, которые мешают Киеву продвигаться в сторону компромисса.

«А сделать это могут двумя способами: либо Россия военно-техническими средствами, либо Соединенные Штаты давлением на игроков, которые имеют какой-то голос в какой-то нашей ситуации, а такое давление, такая возможность у них есть», — сказал Михаил Погребинский в интервью Общественной Службе Новостей.

До этого политолог сообщил, что украинцы согласны с мнением российского президента Путина о национализме Зеленского. По словам Погребинского, у главы украинского государства нет собственного политического мнения.