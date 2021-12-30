Оперштаб сообщил о 60 умерших от COVID-19 в Петербурге за сутки

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Петербурге продолжает оставаться напряженной, заявили в оперштабе.

Москва и Петербург по-прежнему лидируют по количеству заболевших за сутки. Медики российской столицы за последние 24 часа сообщили о 2661 новом пациенте. При этом в городе на Неве COVID-19 выявили еще у 1532 человек. Еще вчера этот показатель составлял 1526 пациентов.

Согласно официальным данным, уровень смертности от COVID-19 в Петербурге увеличился. За последние 24 часа коронавирус унес жизни 60 петербуржцев. Днем ранее количество умерших от этой инфекции составляло 59 человек.

Несмотря на крайне сложную ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге, губернатор города Александр Беглов заявил, что город на Неве достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 уже в январе 2022 года. Однако политолог Иван Аркатов поставил под сомнение эту информацию.