Ванга предсказала России новые испытания в 2022 году

Самая известная ясновидящая Ванга предсказывала, что в 2022 году будет раскрыт международный заговор против России. О пророчестве рассказал астролог Борис Кючуков.

Эксперт выступил в новом выпуске программы «На самом деле» в эфире Первого канала. Астролог раскрыл ранее неизвестное предсказание Ванги об испытаниях, которые ждут Россию в наступающем году. По словам Бориса Кючукова, он записал слова болгарской пророчицы еще 30 лет назад.

«Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться. Они станут решать, как покорить Россию, но заговорщики будут разоблачены. Россия увидит их лица», — озвучил таинственное предсказание астролог.

Согласно видениям Ванги, в ближайшем будущем две страны объединятся в одно государства. Однако Россия этого не испугается. В это же время Москва вскроет некий международный заговор.

Недавно стало известно, что болгарская провидица оставила для потомков список специальных оберегов. Она советовала всегда держать дома яблоки, черный камень и икону. Фрукты помогут поправить здоровье, черный камень, помещенный в светлую комнату, поборет бессонницу. Икона, выбранная с толком, убережет дом от несчастий и злых духов.