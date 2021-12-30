Президент Эстонии Карис запланировал визит на Украину в начале 2022 года

Эстонский лидер Алар Карис обсудил поездку на Украину с главой представительства Евросоюза в Киеве Мати Маасикасом. Президент республики запланировал визит в начале 2022 года, сообщили журналисты ERR.

В ходе встречи Маасикаса и Кариса было отмечено, что Украина сейчас нуждается в поддержке Европы из-за ситуации в Донбассе. Лидер Эстонии добавил, что местные жители остаются сторонниками реформ и усердствуют в плане интеграции в ЕС.

«Эстония поддерживает стремление Украины на пути к ЕС и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять», — подчеркнул глава государства.

Ранее Карис сообщил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он приедет в Москву в случае приглашения российскими властями.