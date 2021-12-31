NetEase: спуск на воду подлодки «Генералиссимус Суворов» ВМФ РФ доставит массу проблем США

Спуск на воду российской подводной лодки проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» доставит массу неприятностей США и удержит их от попыток военных провокаций в отношении РФ. Такое мнение выразили эксперты китайского издания NetEase, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики напомнили, что не так давно атомная субмарина ВМС США USS Connecticut получила серьезные повреждения, столкнувшись с подводной горой во время операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона в Южно-Китайском море. Из-за плохого технического состояния судно может быть списано.

При этом Россия, напротив, активно готовится к спуску на воду новейшей подлодки «Генералиссимус Суворов» — второго серийного ракетоносца, построенного по проекту 955 «Борей-А» петербургского ЦКБ «Рубин».

25 декабря субмарину вывели из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. По словам главкома ВМФ РФ Николая Евменова, корабль выйдет на испытания с началом летней навигации, а уже к концу 2022 будет передан флоту для службы в Тихом океане.

«Сообщения из России насчет подлодки “Генералиссимус Суворов” привлекли внимание мировой общественности», — констатировали китайские обозреватели.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Как подчеркнули эксперты, корабли подобного типа обладают весьма внушительными характеристиками: длина их корпуса составляет 170 метров, ширина — 13,5 метров, а водоизмещение достигает 15 тысяч тонн. Помимо этого, субмарина способна развивать скорость в 30 узлов.

Однако в большей степени мировое сообщество поразили боевые возможности российских подлодок типа «Борей». Ведь эти субмарины способны нести на своем борту до 16 баллистических ракет Р-30 «Булава», дальность действия которых составляет более 8 тысяч километров. С их помощью корабли могут с легкостью пройти сквозь американскую систему противоракетной обороны, что не может не беспокоить США.

mil.ru / Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Ракета способна в полете корректировать свою траекторию, что превращает ее в неуловимую цель для американских систем ПРО», — рассуждают аналитики из КНР.

Обозреватели обратили внимание, что в ближайшем будущем Россия планирует развернуть подлодки этого типа в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах. По их мнению, это обстоятельство будет удерживать США от какой-либо военной агрессии против России.