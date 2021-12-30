Лавров исполнил желание петербургского мальчика и организовал ему разговор с Михалковым

Глава МИД России Сергей Лавров исполнил желание юноши из Петербурга по имени Станислав в рамках акции «Елка желаний» и помог мальчику познакомиться с режиссером Никитой Михалковым.

Министр сумел исполнить мечту ребенка, направившего письмо через сайт проекта.

«Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым», — сказано в сообщении МИД в Telegram-канале.

Юноша получил возможность лично пообщаться с режиссером по видеосвязи. Они договорились устроить встречу после праздников. Сергей Лавров также пригласил Станислава и его семью на экскурсию по зданию МИД.

Президент РФ Владимир Путин ранее поучаствовал в акции «Елка желаний». Глава государства исполнил мечту подростка из Подмосковья и подарил ему гитару.