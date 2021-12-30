Востоковед Маслов связал заявления Путина с политикой Китая по отношениям с США

Китай использует хитрые маневры президента России Владимира Путина, выстраивая отношения с Соединенными Штатами. Об этом рассказал востоковед Алексей Маслов.

Эксперт обратил внимание, что высказывания российского лидера стали пользоваться особой популярностью в информационном поле КНР. По его словам, местные общественники и блогеры часто приводят самые разные цитаты Путина — в основном те, что нацелены против американского государства. Так, политика руководства РФ повлияла на китайско-американские отношения.

«Это тоже интересная история. Китай, с одной стороны, хочет наорать на США, им, очевидно, надоело это поведение. Они не привыкли, что их так оскорбляют, обижают. Абсолютно хамское поведение двух последних американских президентов, хамское поведение (госсекретаря США Энтони. — Прим. ред.) Блинкена. Но Китай не хочет разрушать добрые отношения с США и предпочитает говорить с Вашингтоном словами российского президента, который не боится сказать неприятные вещи в адрес американских коллег. Это тоже чисто китайская манера», — сказал Маслов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР Тань Кэфэй ранее призвал Вашингтон прекратить проводить враждебную политику в отношении Пекина. Так он прокомментировал подписанный в США закон о нацобороне на 2022 год, который содержит ряд негативных статей о Китае.