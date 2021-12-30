Путин поздравил с новогодними праздниками глав государств и правительств зарубежных стран

Президент России Владимир Путин разослал поздравления с наступающими новогодними праздниками ряду своих зарубежных коллег, включая президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Каждое поздравление носило персональный характер. К примеру, в обращении к Байдену Путин отметил, что Москва и Вашингтон должны строить конструктивные отношения, а в послании президенту Франции Эммануэлю Макрону российский лидер отметил прогресс, который наметился в отношениях двух стран в 2021 году. Всего поздравления от главы государства получили более 70 человек, включая папу римского Франциска I и королеву Великобритании Елизавету II.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может созвониться с американским лидером Джо Байденом 30 декабря. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники телеканал CNN.