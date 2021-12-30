В больницы Петербурга продолжают поступать пациенты с травмами из-за гололеда

Трое человек за сутки попали в больницы Петербурга с переломами. Причиной травм у всех стало падение на скользких от гололеда улицах города.

Одним из пострадавших стал 38-летний житель Петербурга, который поскользнулся на одной из улиц Невского района и получил закрытую черепно-мозговую травму, вывих ключицы и перелом лодыжки. Также жертвой неубранных дорог стала 75-летняя жительница Металлостроя, которая поступила в больницу 30 декабря с переломом ноги. Она поскользнулась и упала всего в нескольких десятках метров от своего дома. Еще одной пострадавшей от гололеда стала женщина, заработавшая ушибы и перелом руки.

С начала декабря начали поступать многочисленные жалобы от петербуржцев на неубранный снег и гололед в городе. Многочисленные сугробы и скользкие дороги вызвали множество аварий и затяжные пробки на дороге. Огромные глыбы льда, свисающие с крыш, и гололед на тротуарах продолжают создавать большие очереди в травматологических отделениях Северной столицы.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.