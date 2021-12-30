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Мария Захарова указала на разные заявления Европы по гарантиям безопасности России

Политика
Мария Захарова указала на разные заявления Европы по гарантиям безопасности России

Европейские политики немало высказываются о российских предложениях по безопасности. Однако каждый раз звучат разные заявления, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на полную многоголосицу в Европе по гарантиям безопасности. У ЕС и НАТО нет единой линии по инициативам Москвы, пояснила Захарова во время еженедельного брифинга.

«В ЕС в последнее время немало высказываются о недавно внесенных российских предложениях, причем, что самое интересное, каждый раз мы видим разные заявления на этот счет», — говорится в комментарии представителя ведомства.

Ранее стало известно, что переговоры России и США по предложениям безопасности состоятся в Женеве 10 января. Захарова подчеркнула, что Москва будет добиваться от Вашингтона твердых гарантий.

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