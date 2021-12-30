Роспотребнадзор сообщил об обнаружении омикрон-штамма COVID-19 в Дагестане

Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы на территории Республики Дагестан, сообщил глава Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

Павлов отметил, что штамм «Омикрон» очень быстро распространяется в Европе, а сейчас он зарегистрирован и на территории Дагестана.

«Определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию», — сообщил представитель Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач региона заявил, что 70% больных COVID-19 не носят маски в общественных местах и транспорте. По словам чиновника, вакцинацию от COVID-19 в Дагестане прошли 760 492 человека, что составляет 42% от подлежащего вакцинации населения республики.