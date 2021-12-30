Военнослужащие ФРГ построят на литовско-российской границе несколько казарм

Руководство НАТО намерено «укрепить» восточные рубежи на границе с Россией. Для этого на территории Литвы будут построены несколько казарм, где расположатся немецкие военнослужащие. Об этом сообщило агентство Anna-news.

Бундесвер считает, что такое решение имеет несколько преимуществ. Во-первых, это улучшит материальное обеспечение уже расположенных там войск. Во-вторых, это повысит эффективность взаимодействия частей и поможет расширить возможности по обучению литовских военных.

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Эксперты уже оценили проект строительства в несколько миллионов евро. Все затраты будут поровну разделены между Берлином и Вильнюсом.

Ранее стало известно, что министерство обороны Литвы предложило руководству НАТО выдвинуть России встречные требования по вопросу мировой безопасности.

Глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас выразил надежду, что на предстоящих в 2022 году переговорах между РФ и НАТО стороны придут к взаимопониманию и примут решения, которые укрепят региональную безопасность. Однако он также заявил, что Североатлантический альянс должен отвергнуть «ультимативные» требования Москвы.