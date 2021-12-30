Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве

Россия и США проведут очередной саммит в Женеве. Он назначен на 10 января, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что альтернативы этой дате нет. На переговорах Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности.

По словам Захарова, в Евросоюзе и НАТО нет единой позиции по поводу предложений Москвы по безопасности.

Перед женевским саммитом состоятся переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Они проведут беседу в телефонном формате 30 декабря. По информации Белого дома, лидеры обсудят дипломатические меры для урегулирования ситуации на Украине.