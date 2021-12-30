Словакия обвинила Германию в «абсурдной энергетической политике»

Министр экономики Словакии Рихард Сулик обвинил Германию и руководство Европейского союза (ЕС) в «абсурдной энергетической политике». По его мнению, за решения Берлина и Брюсселя будут расплачиваться миллионы европейцев, ожидающих снижения цен на газ, передает информационный портал Aktuality.

Стоимость голубого топлива и электроэнергии на биржах за последние несколько недель упала, однако она до сих пор в несколько раз выше, чем в начале 2021 года. Словакия не может повлиять на ценовую политику в этой части, поэтому вынуждена «пожинать плоды» Германии, которая поспособствовала переносу запуска российского газопровода «Северный поток – 2» и закрыла несколько атомных электростанций.

Федеральное агентство новостей /

Нехватка электроэнергии привела к тому, что в Европе вновь заработали электростанции, работающие на угле и газе. Однако это естественным образом увеличило спрос на газ, из-за чего цены на энергоресурс выросли более чем на 150%. Столь высокая стоимость объясняется дефицитом в европейских хранилищах и ограниченными поставками из России.

Власти Германии не смогут долго закрывать глаза на серьезный энергетический кризис в Европе, выразил уверенность Рихард Сулик.

«Я думаю, что рано или поздно они [немецкие политики] одумаются и выдадут разрешение на эксплуатацию "Северного потока – 2", позволят атомным электростанциям некоторое время работать. Если бы они сделали это сразу, то со дня на день цены на энергоресурсы сразу же пошли бы вниз», — объяснил он свою точку зрения.

Сулик обратил внимание, что вина за не радужную ситуацию на энергетических рынках Европы полностью лежит на плечах Германии и руководства ЕС.