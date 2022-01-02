Пикник на снегу. Рестораторы призывают Смольный отказаться от введения QR-кодов

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отсрочить повсеместное введение QR-кодов до 1 февраля 2022 года или вовсе отказаться от ограничений, сообщают «Невские Новости». Также ассоциация просит разрешить заведениям работать по ночам – вплоть до 6 утра.

По словам президента ФРиО Игоря Бухарова, во введении электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса нет большой необходимости. Во-первых, мера не является обязательной по всей стране. Во-вторых, все владельцы петербургских ресторанов, кафе и питейных заведений добровольно привили 90% сотрудников, а где-то и все 100%.

В-третьих, предприниматели содействуют властям в продвижении прививочной кампании: с января они начали размещать в своих заведениях постеры и буклеты в поддержку вакцинации. К тому же введение QR-кодов в самый разгар новогодних праздников, когда в город на Неве едут тысячи туристов со всей России, грозит «колоссальными убытками» бизнесу.

Невские Новости /

В ассоциации рестораторов подсчитали, что заболеваемость коронавирусом в Северной столице снизилась почти вдвое — в последние несколько суток медики регистрируют около 1,5 тысячи новых случаев, хотя еще неделю назад эта цифра была в три раза больше.

В Москве тем временем прибавляется по 2 тысячи заболевших ежедневно, однако столичные власти ни о каких QR-кодах в разгар новогодних праздников дискуссии не ведут. Этот факт возмутил и президента Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонида Гарбара.

«Нам же столица не указ. Кто такие они там москвичи со своими правилами? Куда это фарисейство? Трудно подсчитывать убытки, потому что никто не знает, каковы будут доходы. Есть надежды на то, что новогодние каникулы будут насыщенными и посещаемыми, и все будут с QR-кодами. А так можно вспомнить ситуацию, когда все было закрыто, люди покупали на вынос и как свиньи садились и ели на асфальте. Все то же самое будет. Только на снегу», – резюмировал собеседник «Политики Сегодня».

Невские Новости /

По мнению рестораторов, Смольному следует дождаться принятия Госдумой законопроекта о QR-кодах, который предполагает выдачу электронных пропусков по количеству антител. В таком случае число потенциальных посетителей возрастет и ограничения станут менее ощутимыми для бизнеса.

К слову, конфликт из-за коронавирусных ограничений между бизнесменами и властями Петербурга продолжается не первый год. Так, в 2020-м владельцы заведений общепита из-за жестких антиковидных мер устроили бунт в преддверии Нового года. Они создали для петербуржцев «Карту сопротивления» с кафе и ресторанами, которые продолжали работать вопреки запретам.

В 2021 году введение QR-кодов откладывалось дважды. Сначала в Смольном озвучили «окончательную дату» 1 декабря, затем перенесли ее на 27 декабря. Буквально за неделю до Нового года была объявлена новая «красная линия» — 2 января. Бизнесмены при этом были вынуждены каждый раз менять планы и графики. Некоторые владельцы закрыли свои заведения из-за того, что они не успевали подстраиваться под метания чиновников.