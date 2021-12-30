Матвиенко отметила необходимость усовершенствования муниципального управления

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что закон об организации местного самоуправления позволит обеспечить цельную систему единой публичной власти в России. Об этом она заявила в эфире канала «Россия-24».

Речь идет о проекте, который был внесен в Государственную думу в декабре. Авторами документа являются депутат нижней палаты Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Нужно так усовершенствовать муниципальное управление, чтобы муниципальные органы власти работали эффективно, не существовали декоративно», — отметила Матвиенко, говоря о планах на 2022 год.

Клишас ранее заявил, что после упразднения двухуровневой структуры муниципалитетов единственным способом их формирования являются прямые выборы. По его словам, в законопроекте предусмотрены гарантии собственных полномочий органов МСУ.