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Матвиенко отметила необходимость усовершенствования муниципального управления

Политика
Матвиенко отметила необходимость усовершенствования муниципального управления

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что закон об организации местного самоуправления позволит обеспечить цельную систему единой публичной власти в России. Об этом она заявила в эфире канала «Россия-24».

Речь идет о проекте, который был внесен в Государственную думу в декабре. Авторами документа являются депутат нижней палаты Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Нужно так усовершенствовать муниципальное управление, чтобы муниципальные органы власти работали эффективно, не существовали декоративно», — отметила Матвиенко, говоря о планах на 2022 год.

Клишас ранее заявил, что после упразднения двухуровневой структуры муниципалитетов единственным способом их формирования являются прямые выборы. По его словам, в законопроекте предусмотрены гарантии собственных полномочий органов МСУ.

#матвиенко #совфед #самоуправление