Twitter предупредил госсекретаря Блинкена о «жаркой» дискуссии из-за Украины и Гонконга

Администрация Twitter предупредила американского госсекретаря Энтони Блинкена о «жаркой» дискуссии в Сети. Соответствующее сообщение модераторы разместили под записями политика об Украине, Гонконге и России.

До этого глава Госдепа обнародовал два твита. Одна из публикаций содержала информацию о ситуации вокруг России и Украины. Второй пост госсекретарь посвятил закрытию издания Stand News в Гонконге и задержанию журналистов.

«Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек», — сказано в предупреждении администраторов Twitter.

После этого все сообщения исчезли.

Энтони Блинкен ранее сообщил, что США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе в рамках ОБСЕ и НАТО. По его словам, переговоры запланированы на начало следующего года.