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Томский мэр Кляйн признан виновным в превышении полномочий

Происшествия
/ Обновлено: 30 декабря 2021 11:09
Томский мэр Кляйн признан виновным в превышении полномочий

Отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом уголовное дела по статьям о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Городской суд признал его виновным. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

Напомним, что Кляйн был задержан на своем рабочем месте в ноябре прошлого года. Его подозревали в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

С марта текущего года фигурант находится под домашним арестом. На время проведения следственных мероприятий он был отстранен от выполнения обязанностей мэра. Сам же Кляйн свою вину не признает.

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