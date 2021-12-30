Ведущий Норкин вызвал смех в студии «Места встречи» шуткой про русское слово «вступила»

Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» остроумной шуткой про русский язык во время спора с экономистом Кириллом Янковым.

Журналист и приглашенный эксперт обсудили тему целесообразности членства России в составе Всемирной торговой организации (ВТО). По словам экономиста, нахождение Москвы в ВТО якобы крайне необходимо для страны. Телеведущий отстаивал обратную позицию, что членство в организации наносит вред России.

Кирилл Янков отметил, что вхождение РФ в состав ВТО якобы принесло пользу металлургам и нефтегазовым экспортерам. Плюс ко всему в организации находятся партнеры Москвы по Евразийскому экономическому союзу, в который Россия «вступила после ВТО».

Андрей Норкин обратил особое внимание на произнесенное оппонентом слово «вступила». Журналист отметил, что «по-русски говоря, вы во что-то вступили, и нормальной реакцией будет отряхнуться от этого, смыть и избавиться».

«А вы предлагаете следующее: мы туда вступили — и давайте теперь постоим, подождем», — пошутил телеведущий после слова экономиста.

После этих слов приглашенные гости начали громко смеяться и аплодировать.

Телеведущий Норкин ранее сразил наповал зрителей анекдотом про сына бандита и велосипед. Шутка прозвучала в эфире «Места встречи».