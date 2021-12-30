Последствия прорыва трубопровода устраняют в районе двух улиц в Оренбурге

Повреждение на магистральных тепловых сетях произошло в районе улиц Конституции и Волгоградской в поселке Степном.

По данным администрации Оренбурга, утечка случилась в 8 часов 30 декабря на трубопроводе. Последствия аварии сейчас устраняют 20 человек и шесть единиц техники.

Отмечается, что работники Оренбургских тепловых сетей оперативно локализовали поврежденный участок, теперь идет процесс восстановления гидравлического режима. Также на контроле находится система теплоснабжения и взаимодействие с обслуживающими жилые дома организациями.

Коммунальная авария оставила без отопления жильцов 50 домов в поселке Степном. Прилегающую к месту аварии проезжую часть затопило водой. Сотрудникам ГИБДД пришлось закрыть проезд.