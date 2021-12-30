«Русский авось». Метания Смольного по работе общественного транспорта запутали петербуржцев

Петербуржцы уже слабо понимают, как общественный транспорт будет функционировать в Северной столице в новогоднюю ночь. С ресторанами и менее презентабельными питейными заведениями ситуация ясна: введение проверок QR-кодов перенесли на 2 января, а значит бой курантов можно будет послушать в компании официантов и суетливых администраторов.

А вот позиция Смольного по работе наземного транспорта и метро менялась уже несколько раз, при этом каждые новые «вводные» преподносились в виде «окончательного решения» властей Санкт-Петербурга.

К Новому году жителей начали готовить еще в конце прошлого месяца. 30 ноября врио главы комитета по культуре Петербурга Федор Болтин (несколько дней назад он избавился от «временного» статуса) официально объявил: в праздничную ночь метро и дополнительный транспорт работать не будут. Вердикт он объяснил тем, что на Дворцовой площади никаких торжественных мероприятий не запланировано, а значит ехать в центр петербуржцам незачем.

Невские Новости / Дарья Зуева

Волна критики и возмущения со стороны горожан моментально накрыла Смольный, после чего губернатор Александр Беглов был вынужден уступить.

«Транспорт будет работать в ночное время, — заявил он 20 декабря. — Мы сейчас принимаем это решение. Можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города».

Обрадованные жители града Петра уже начали было составлять маршрут новогодней прогулки по историческому центру, однако через несколько дней из Смольного вновь пришли не самые радостные вести. 23 декабря глава комитета по транспорту Кирилл Поляков уточнил, что общественным транспортом можно будет воспользоваться лишь до двух часов ночи.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Лишь за два дня до Нового года вскрылась очередная «хитрость» Смольного. 29 декабря выяснилось, что подземные поезда действительно будут развозить петербуржцев до двух часов ночи, однако двери абсолютно всех станций метро закроются ровно в 01:00, о чем Поляков изначально умолчал.

После таких «метаний Смольного» даже авторитетные аналитические Telegram-каналы не упустили возможности резко высказаться в адрес Александра Беглова. К примеру, поставщик инсайдов из кулуаров Кремля «Незыгарь» опубликовал не самую положительную «характеристику» на петербуржского градоначальника:

«Наблюдатели безжалостны к чиновнику: "Крепкий хозяйственник" Беглов на проверку оказался трусливым лицемером, способным лишь закрывать глаза на вызовы, уповая на великий русский авось».

Новой информации о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь от городских властей пока не поступало. Дабы обезопасить себя от очередного падения рейтингов, Беглов уже предположил, что после праздников «риски подъема заболеваемости коронавирусом сохранятся».