Ртутные термометры могут полностью исчезнуть из продажи в России

Несколько аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов предупредили россиян о возможном исчезновении ртутных градусников из продажи.

Минаматская конвенция, подписанная 128 странами, в том числе Россией, с 2020 года запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции. Однако РФ до сих пор не ратифицировала соглашение. Крупнейшим производителем ртутных термометров является Китай. Ряд российских сетей аптек сообщил, что в 2021 году поставки градусников сократились из-за закрытия импорта КНР. Теперь магазины распродают остатки термометров, пишет издание «Ведомости».

Согласно данным DSM Group, еще в 2020 году ртутные градусники были самыми популярными в России, но уже в 2021-м их продажи сократились в два раза. Аналитики выяснили, что при отсутствии такого товара в аптеке потребители приобретали цифровые градусники. Предполагается, что в скором времени вместо ртути в термометрах будут использовать другое вещество, передает телеканал «360».