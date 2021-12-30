Дипломат Ханьхуэй заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Отношения Москвы и Пекина находятся в наилучшем периоде в истории. Такое мнение выразил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат рассказал, что КНР сумела установить дипломатические связи с более чем 170 странами. Однако отношения с Москвой позиционируются как вступающие в «новую эпоху».

«(Это. — Прим. ред.) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития "создали чудо" в истории отношений между крупными странами», — сказал посол РИА Новости.

Телеканал «360» ранее информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о первой зарубежной поездке президента России Владимира Путина в 2022 года. Лидер посетит Олимпийские игры в Пекине.