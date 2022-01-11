В Алтайском крае снайпер хладнокровно расстрелял табун лошадей с жеребятами

Между между селами Солоновка и Камышенка Алтайского края неизвестный расстрелял 53 лошади. Большинство из погибших — кобылы с жеребятами. Сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей, сообщает управление МВД РФ по региону.

Животные были на свободном выпасе, корм себе добывали самостоятельно. Рассказал о преступлении житель села Алексеевка Петропавловского района, которому и принадлежал табун. Именно он обнаружил мертвых животных.

«Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек, какой-то зверь. Так даже фашисты не поступали», — рассказал «Комсомольской Правде — Барнаул» Николай Дроков.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступника. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).

pixabay.com /

Местные СМИ сообщают, что это уже второй случай нападения на животных в данном районе. Предполагается, что мотивом для мести могло стать желание отомстить, так как недавно фермер в соцсетях получил ряд гневных комментариев. Пользователи жаловались, что его лошади, мол, вытаптывают огороды и посевы.

На ситуацию отреагировал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, который заявил Daily Storm, что возьмет расследование на личный контроль. По его словам, это вопиющая трагедия.

«Обязательно будем рассматривать этот случай, — заявил Бурматов. — Массовое убийство животных — это само по себе преступление. Тем более, эти лошади владельческие».

Ранее в Курской области задержали мужчину, который въехал в супермаркет с шашкой верхом на лошади. Правонарушитель объяснил свой поступок необходимостью накормить «боевого товарища».