Несостоявшегося убийцу Байдена и Обамы арестовали в США

Американские правоохранители арестовали вооруженного мужчину из штата Айова, который планировал убить президента США Джо Байдена, экс-лидера страны Барака Обаму, а также основателя компании Meta Марка Цукерберга. Об этом сообщил телеканал NBC.

По предварительным данным, арестованным является 25-летний работник супермаркета в Калифорнии. Сейчас он находится в тюрьме.

В ходе обыска стражи порядка нашли в машине у несостоявшегося убийцы винтовку AR-15, заряженные магазины, боеприпасы, бронежилет и аптечки.