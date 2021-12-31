«Мы растим воинов». Юкша после премьеры «Гранита» призвал создать отдельное направление в кино

В России необходимо создать отдельное направление патриотических фильмов, которые бы правдиво рассказывали о героизме русского народа и активно поддерживали культ справедливого воина. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил адвокат Янис Юкша после просмотра фильма «Гранит», повествующего о работе российских инструкторов в Мозамбике.

Премьера боевика режиссера Дениса Нейманда состоялась на телеканале НТВ 28 декабря. В центре сюжета — опытный боец с позывным Гранит, который получает приказ отправиться на военную базу в Муэдо с небольшим отрядом инструкторов для защиты мирного населения от беспредела террористических группировок.

Однако местные солдаты боятся выступать против боевиков, а генерал их армии Фубо и вовсе отказывается делиться информацией о численности и расположении отрядов террористов. Рискуя жизнью, Гранит решает провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно.

кадр из фильма «Гранит» /

«Создавая подобные фильмы, мы растим мужчин, воинов, потому что общество всегда ставило памятники людям, которые умели держать оружие и всегда могли защитить свои интересы. Мы должны растить другое поколение людей, культ справедливого и честного воина должен активно поддерживаться. И для этого нужно создавать качественные фильмы», — поделился впечатлениями от просмотра Юкша.

Примечательно, что фильм «Гранит» стал идейным продолжением боевиков «Турист» и «Солнцепек». Если первый фильм рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), то второй поднимает проблему участия добровольцев из России в конфликте на территории Донбасса. По мнению Юкши, тематику подобных фильмов необходимо развивать и дальше.

кадр из фильма «Гранит» /

«На наших территориях происходили страшные вещи, надо переосмыслить историю. Создать целое направление, если хотите, “Патриотик Синема”, — патриотических фильмов, которые бы работали самым мощным образом в этой области. Тем для этого очень много — и Крым, и Донбасс. Очевидно, что такие фильмы привлекут огромное внимание аудитории», — резюмировал собеседник издания.

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