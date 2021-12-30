Российская политика сдерживания: Украина, союз с Белоруссией и жесткий отпор НАТО

За 2021 год геополитические цели и позиции России радикально не поменялись. Несмотря на стабильный вектор РФ в международных отношениях, новости с полей большой политики были разными: обнадеживали, разочаровывали и даже пугали.

Пока Москва настойчиво предлагает руководству НАТО перестать расширяться на Восток, МИД РФ планирует переговоры с администрацией президента США (обсуждаться, как водится, будет и Украина), а президент Владимир Путин рассылает поздравительные телеграммы всем мировым лидерам (кроме Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили), «Политика Сегодня» подводит итоги прошедшего года в международных отношениях.

Россия и США: горячие конфликты, холодная дипломатия

Как и предполагалось, за год президентства демократа Джо Байдена российско-американские отношения значительно охладились. Но до пресловутой заморозки все еще далеко.

Сначала Демпартия взялась мстить за проигранные в 2016 году выборы Хиллари Клинтон. За мнимое «вмешательство» Москвы в президентскую кампанию в США и «широкомасштабную хакерскую кампанию» в апреле уходящего года Штаты объявили очередные антироссийские санкции.

Одновременно с этим администрация Байдена продолжила сокращать штат дипломатической миссии РФ в США, высылая ее сотрудников обратно в Москву. К концу года стало понятно, что надеяться на «перезагрузку» в отношениях с Вашингтоном в новом 2022-м не стоит — уже в январе из страны выдворят более полусотни российских дипломатов.

Кстати, США все еще пытаются убедить европейских партнеров, что Россия готовит «вторжение на Украину». Германия, несмотря на смену канцлера, уже не верит в безосновательные доводы союзников по ту сторону океана.

Впрочем, опыт 2021 года показывает, что российско-американские отношения чуть улучшаются ближе к весне или даже к лету. В апреле, например, глава МИД Сергей Лавров встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном: собирались «разгребать завалы» и преодолевать «нездоровую ситуацию». Это стало некой подготовкой к июньской встрече в Женеве президентов Путина и Байдена. После беседы, которая носила внешне дружелюбный тон, российский лидер тактично ответил на неосторожное высказывание американского коллеги в интервью, кто же на самом деле убийца.

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия и Украина: тревожная обстановка

Недавние американские заявления о подготовке захвата Россией Украины, безусловно, внесли свою лепту в деградацию и без того ужасных отношений Москвы и Киева. 2021 год не выдался для соседних стран радужным.

Летом Россия подавала иск в ЕСПЧ к Украине, пытаясь воздействовать на Киев хотя бы международным давлением. В числе перечисленных преступлений: гибель мирного населения Донбасса, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, запрет оппозиционных СМИ, дискриминация русскоговорящего населения и так далее — в общем все, что систематически происходит в «евроинтеграционной» Украине настоящего. На сторону России европейские судьи, конечно, не встали.

С осени ситуация на российско-украинской границе начала накаляться и вызывать серьезную озабоченность: пока в Вашингтоне трубили о «наращивании численности российских войск» возле Украины, в ДНР подозревали Киев в подготовке к войне или «серьезной провокации». ВСУ, несмотря на минские договоренности и общечеловеческие принципы гуманизма, испробовали на Донбассе военные дроны, купленные у Турции. Естественно, в результате удара БПЛА продолжали гибнуть мирные жители.

Никаких подвижек по урегулированию конфликта на востоке страны за 2021 год не наблюдалось. Отношения Киева и Москвы то ли ухудшаются в геометрической прогрессии, то ли остаются на болезненном уровне 2014 года.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Россия и Белоруссия: наше Союзное государство, да и Крым наш

2021 год стал заключительным для белорусской многовекторности. На фоне череды конфликтов с Евросоюзом Минск окончательно развернулся лицом к России, вспомнив об удобной, геополитически и экономически выгодной концепции Союзного государства.

Если коротко: Александр Лукашенко признал Крым российским, Россия выдала братской стране очередной кредит на 1,5 млрд долларов и наладила поставки газа в Белоруссию по цене в десять раз ниже, чем в Европу. Армии РБ и РФ сотрудничают настолько тесно, что скоро, кажется, сольются воедино во время новых совместных учений.

Последнее, конечно, шутка. В рамках Союзного государства Россия на белорусский суверенитет ни в коем случае не претендует. А в новом 2022-м Путин и Лукашенко будут проводить дипломатический досуг не менее разнообразно, чем в этом — может, и в Черном море искупаются не один раз.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Россия и Германия: прощай Меркель, привет Шольц

Все-таки отстояв (вопреки американскому давлению) газопровод «Северный поток — 2», Москва и Берлин намерены тесно сотрудничать и далее, даже после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера и прихода на это место социал-демократа Олафа Шольца. Как известно он — сторонник тесного взаимодействия Евросоюза и России «ради безопасности в Европе».

Новое разношерстное коалиционное правительство Германии, несмотря на идеологическое разногласие, намерено работать с Россией. Чем крепче ФРГ стоит на позициях европейского суверенитета, а не «американского партнера», тем прочнее не только прагматическая, но и историческая связь Москвы и Берлина.

Россия и Афганистан: укрепление позиций в Южной Азии

В августе мир шокировала новость о взятии талибами (движение «Талибан»1 признано террористическим и запрещено на территории РФ) столицы Афганистана после ухода американцев из страны. Пока западные СМИ нагнетали ситуацию и демонизировали новые афганские власти, Россия не стала сторониться правительства талибов. На большой пресс-конференции в декабре президент Путин напомнил: у России открытые границы со бывшими республиками СССР в Средней Азии, граничащими с Афганистаном.

«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имея в виду наши взаимные интересы по стабилизации в регионе. Для нас это не праздный вопрос, потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда экстремистских элементов не может не вызвать тревоги и опасений», — подчеркнул Путин.

В Москве пока не говорят о признании нового правительства Афганистана, но «исходят из реалий». На данный момент афганскому народу нужно оказать помощь. И Россия готова, но в первую очередь помочь должны те страны, кто «20 лет присутствовал там, разрушал экономику».

Верить обещаниям в Кремле не собираются. В Таджикистан уже отправлена военная техника для укрепления границы с Афганистаном, завершена первая фаза модернизации таджикистанской армии.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Вот такие итоги года: где-то Россия удерживает геополитическое влияние, где-то приобретает, а где-то (казалось бы, причем тут Украина?) даже теряет. Но чем дальше — тем интереснее.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации