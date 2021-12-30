Депутат Рады Волошин высмеял возмущение Киева на фоне переговоров Путина и Байдена

Факт того, что Украина не участвует в переговорах между Россией и США не следует воспринимать как провал. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден 30 декабря проведут телефонный разговор. Стороны обсудят актуальные вопросы, а также ситуацию вокруг Украины.

По словам политика от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Киев довел ситуацию до того, что переговоры России с кем-либо об Украине воспринимаются как благо.

«Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать», — подчеркнул Волошин.

Телеканал «360» ранее информировал, что депутат Верховной рады Юрий Загородний обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении девяти статей конституции. По его словам, сейчас в стране царит беззаконие.