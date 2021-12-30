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Диетолог Данджело посоветовала отказаться от сладких хлопьев на завтрак

Общество
Диетолог Данджело посоветовала отказаться от сладких хлопьев на завтрак

Одним из худших завтраков являются сладкие хлопья из-за содержания сахара и рафинированной муки.

Хлопья способствуют преждевременному старению, поэтому этим блюдом лучше не злоупотреблять. Об этом рассказала диетолог Кортни Данджело, передает «Eat This, Not That!».

«Добавленный сахар и рафинированные углеводы вызывают сильное воспаление, и чем больше вы потребляете, тем выше ваши шансы на увеличение веса, хроническое воспаление и плохое здоровье кишечника — все это может привести к более быстрому старению», — объяснила эксперт.

Лучше всего на завтра есть овсяную кашу, богатую полезными веществами. Ее можно дополнить ягодами, фруктами и семенами льна.

Ранее диетолог Татьяна Разумовская посоветовала отказаться от белого хлеба. По словам эксперта, белый хлеб очень калорийный — 250–300 калорий на 100 граммов, а также имеет высокий гликемический индекс — 85–90, передает телеканал «360».

#здоровье #завтрак #хлопья