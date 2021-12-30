Дипломат Бербок не считает возможным возвращение России в G7 в ближайшее время

Отсутствие России в G7 является очень болезненным. Об этом в беседе с журналистами агентства DPA заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

В ближайшее время возвращение России в «Большую семерку» невозможно. Существующая сейчас эскалация не упрощает ситуацию, считает дипломат.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

После присоединения России объединение получило название «Группа восьми». Однако в результате событий в 2014 году и напряжения отношений между Москвой и странами Запада организация вернулась к формату «семерки».