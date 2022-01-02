Штанга, лыжи, городки. Какими видами спорта занимались советские вожди

В эпоху СССР многие спортсмены, выступающие на мировых соревнованиях под алым флагом, занимали первые места и били все мыслимые и немыслимые рекорды. Кроме того, государство строило множество санаториев и спортивных объектов, а по радио с завидной регулярностью «крутили» хит Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Эксперты исторического портала «Русская семерка» взялись рассказать, какими видами спорта занимались советские вожди.

wikipedia.org / Goldshtein G

Владимир Ленин

Владимир Ильич, на первый взгляд, меньше всего походил на любителя здорового образа жизни. Между тем Ленин часто занимался различными видами спорта. По воспоминаниям его супруги Надежды Крупской, вождя мирового пролетариата в разные периоды жизни нередко увлекала физическая «закалка». К примеру, в юности Ленин «заболел» коньками, но спустя некоторое время бросил это занятие.

«Когда был гимназистом – стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил», — вспоминал он.

Историкам также известны свидетельства того, как товарищи по революционной борьбе учили Ленина обращаться со шпагой. В качестве спортивного снаряда использовалась половая щетка. Эти попытки господина Ульянова вызывали приступы хохота у Елизаветы Васильевны — матери Крупской.

Иосиф Сталин

«Рулевому социализма» было запрещено активно заниматься спортом по рекомендациям лечащих врачей (так, у Сталина практически не разгибалась левая рука). Однако это не останавливало его на пути к здоровому образу жизни, которого он придерживался наравне с частыми ночными «кутежами».

«Сталин спортом не занимался. В море не купался. Стрелять любил, да. Немножко прогулка, но тоже маловато, по-моему, маловато», — вспоминал глава советского МИД Вячеслав Молотов.

ТАСС / Кошевой Виктор

Известно, что «отец народов» предпочитал стрелять из револьвера и винтовки. В 1930-е годы он ходил на охоту вместе с друзьями. Также Иосиф Виссарионович с удовольствием играл в бильярд и в «городки», хотя врачи считали такой объем занятий недостаточным.

Леонид Брежнев

В отечественной истории Леонид Ильич фигурирует как глава государства, которое приняло Олимпиаду-80. Данное мероприятие прошло на самом высоком уровне и запомнилось многим жителям СССР. Особенно советские граждане и гости из-за рубежа были впечатлены финальным «аккордом» — знаменитым олимпийским мишкой, который улетел в ночное небо, но обещал вернуться.

Global Look Press / Alexandr Yakovlev/Russian Look

Однако мало кто знает, что и в обычной жизни Брежнев, несмотря на крупное телосложение, довольно активно занимался спортом. Его выбор пал на более или менее щадящий вид физической активности — плавание. Также он часто смотрел хоккейные и футбольные матчи.

Юрий Андропов

Последним «спортивным» вождем СССР был Юрий Андропов. Будучи главой КГБ, он хранил в своем кабинете на Лубянке гири и штангу. Причем эта привычка руководителя держать на рабочем месте спортивный инвентарь перешла и на рядовых работников ведомства. Помимо тяжелой атлетики Андропов также нередко вставал на лыжи.