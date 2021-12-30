Аксенов сообщил об отставке главы администрации Симферополя Демидова

Руководитель администрации Симферополя Валентин Демидов подал заявление об отставке. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале.

Демидов в сентябре получил выговор в связи со срывом сроков ремонта площади Ленина, которая является главной в городе. Аксенов также неоднократно критиковал местное руководство за неудовлетворительную работу общественного транспорта.

«Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — так глава Крыма оценил заявление.

Валентин Демидов был утвержден в должности главы администрации Симферополя 7 апреля 2021 года. Еще раньше он был назначен исполняющим обязанности — с февраля, когда его предшественница Елена Проценко ушла в отставку.