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Аксенов сообщил об отставке главы администрации Симферополя Демидова

Политика
Аксенов сообщил об отставке главы администрации Симферополя Демидова

Руководитель администрации Симферополя Валентин Демидов подал заявление об отставке. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале.

Демидов в сентябре получил выговор в связи со срывом сроков ремонта площади Ленина, которая является главной в городе. Аксенов также неоднократно критиковал местное руководство за неудовлетворительную работу общественного транспорта.

«Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — так глава Крыма оценил заявление.

Валентин Демидов был утвержден в должности главы администрации Симферополя 7 апреля 2021 года. Еще раньше он был назначен исполняющим обязанности — с февраля, когда его предшественница Елена Проценко ушла в отставку.

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