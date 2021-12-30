Экс-лидера Грузии Саакашвили вернули в тюрьму после лечения в госпитале

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия.

Политик проходил лечение в медицинском учреждении после длительной голодовки. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько 29 декабря заявила о его переводе в тюрьму. По ее словам, состояние здоровья экс-президента неизвестно.

«Из руставской тюрьмы поговорили с адвокатами и подтвердили, что Саакашвили действительно переведен туда», — сказал Гварамия журналистам.

Представитель политика отметил, что желает выяснить состояние здоровья Саакашвили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с Михаилом Саакашвили, когда он находился в тюрьме. Глава государства сумел договориться, чтобы к политику пустили его мать.