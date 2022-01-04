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Армия императора Японии, РККА, вермахт. За кого успел повоевать кореец Ян Кенджон

История
Армия императора Японии, РККА, вермахт. За кого успел повоевать кореец Ян Кенджон

Истории известно не так много случаев, когда солдаты по несколько раз успевали менять сторону во время затяжного военного конфликта. При определенных оговорках таковыми можно считать коллаборационистов, которые предавали однополчан и земляков, чтобы встать под другие знамена.

Однако уроженец Кореи Ян Кенджон побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Начиная с 1938 года и почти до конца Второй мировой войны он умудрился повоевать на стороне Императорской армии Японии, сразиться плечом к плечу с воинами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и помочь войскам вермахта в обороне французского полуострова Котантен.

От армии к армии

В Квантунскую армию Кенджон попал в 18-летнем возрасте. Родился мальчик в регионе Синыйджу (сейчас это специальный административный регион на окраине КНДР), который в 1920-м году считался японской колонией.

После зачисления в ряды японских солдат молодой человек оказался на передовой: его группу отправили сражаться с советско-монгольскими войсками к реке Халхин-Гол. Силы СССР одержали победу в той битве, а Ян Кенджон оказался в плену – его отправили отбывать наказание в восточные области Советского Союза.

Армия императора Японии, РККА, вермахт. За кого успел повоевать кореец Ян Кенджон
ТАСС  / Автор: Anonymous Кредит: ASSOCIATED PRESS

Когда началась Великая Отечественная война, судьба повернулась к юному пленнику неожиданной стороной. В 1942 году его облачили в форму РККА и отправили воевать с нацистами на восточный фронт.

Почти год Ян Кенджон послушно исполнял приказы и помогал «иванам» истреблять легионы Адольфа Гитлера, однако в 1943 году во время третьей битвы за Харьков опять оказался в плену. На этот раз корейца «взяли под свое крыло» немцы, которые оперативно организовали его скорый «трансфер» во Францию. Там дважды плененный солдат должен был оборонять полуостров Котантен от войск союзников, которые только-только начали готовиться к «Дню Д» (высадке в Нормандии).

Как нетрудно догадаться, Кенджон почти сразу вновь стал пленным. Американцы так и не смогли толком допросить неразговорчивого корейца, поэтому просто выписали ему «путевку» в британский лагерь для военнопленных, откуда его освободили в мае 1945 года.

Армия императора Японии, РККА, вермахт. За кого успел повоевать кореец Ян Кенджон
wikipedia.org  / U.S. National Archives and Records Administration / Общественное достояние

Кореец-призрак

Некоторые историки говорят о том, что Ян Кенджон прожил до 72 лет и скончался в 1992 году в небольшом населенном пункте недалеко от Чикаго, штат Иллинойс. Загвоздка состоит в том, что еще ни один источник доподлинно не подтвердил (как и не опроверг) существование солдата из Кореи с таким именем.

Чтобы выяснить, насколько реален «трехзнаменный» боец, журналисты корейской телекомпании SBS в 2005 году устроили тур по архивам Франции, Германии и США. Впрочем, их поездка не увенчалась успехом.

Лишь в 2012 году историк Сэр Энтони Бивор подтвердил: Ян Кенджон действительно существовал, служил в Императорской армии Японии, РККА и вермахте, а в 1944 году на самом деле попал в плен к американцам, после чего был отпущен на свободу.

#вторая мировая война #корея #история