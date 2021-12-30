Эксперт Мастепанов: Европа будет использовать уголь и мазут при дефиците газа

Европейские страны опустошили свои газовые хранилища более чем на 40%. Но у них есть выход из ситуации с дефицитом голубого топлива — использование угля и мазута. Об этом рассказал сотрудник Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.

По его мнению, если Европа опустошит хранилища СПГ полностью, то она сможет вернуться к традиционному топливу — углю и мазуту. Мастепанов считает, что нагнетать обстановку не стоит.

«Не газом единым, как говорится. Мощности европейских тепловых электростанций недогружены, например, в той же Германии. Значит, загрузят!» — утверждает он.

Также, по его словам, европейские контрагенты не желают превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки российского газа.

«Нынешняя цена на газ исключительно спекулятивная. Но если такие высокие цены продлятся, нехватки газа все равно не будет! В этом случае можно смело утверждать, что сжиженный газ из США и Катара пойдет не в Китай, а в Европу и проблема будет решена в течение недели, максимум двух”, — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг обвинения западных стран в том, что это Москва якобы виновата в энергетическом кризисе Европы.