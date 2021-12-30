Посол КНР Ханьхуэй рассказал о значении сотрудничества Москвы и Пекина против Запада

Укрепление партнерства между Китаем и России дает странам сдерживать западные государства, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что Соединенные Штаты вместе со своими западными союзниками оказывают давление на Пекин и Москву во всех сферах. Это, в частности, политическая, экономическая, военная и гуманитарная области. По мнению дипломата, России и Китаю необходимо укреплять сотрудничество.

«В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы мы должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество "спина к спине" и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на "двойное сдерживание" США и Запада и противостоять ему», — пояснил посол КНР в России в интервью «Известиям».

Осенью этого года Китай и Россия провели совместные учения «Морское взаимодействие-2021». Маневры совершались в Японском море.