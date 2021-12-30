Путин и Байден проведут телефонные переговоры поздним вечером 30 декабря

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится ближе к полуночи (по московскому времени) 30 декабря. Об этом сообщил Белый дом.

Переговоры глав государств состоятся в 23:30 по московскому времени. Путин и Байден обсудят ряд тем, в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие.

Байден проведет телефонный разговор с Путиным не из Белого дома, а из семейной резиденции в американском городе Уилмингтон (штат Делавэр). Как уточнила пресс-служба Белого дома, мероприятие будет закрытым от прессы.

Накануне у российского лидера прошла встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств встретились в Петербурге.