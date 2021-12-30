Очередной пожар с пострадавшим произошел на юго-востоке Петербурга

Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара один мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщили в городских экстренных службах.

Огнем была объята квартира на Будапештской улице, дом 102. В комнате площадью десять «квадратов» по неизвестной причине загорелась обстановка, в результате чего пострадал мужчина. Петербуржца удалось спасти, после чего его перевезли в ближайшую больницу для оказания помощи.

В ликвидации пламени участвовали девять спасателей и две единицы техники. Справиться с пожаром удалось всего за семь минут — к 3:56.

В Северной столице часто происходят пожары не только в квартирах, но и зданиях, представляющих культурную и историческую ценность. Несмотря на то, что многие из таких построек имеют аварийный статус, местные власти продолжают закрывать глаза на их плачевное состояние. Петербуржцы неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с призывом решить столь острую проблему для города, однако Смольный продолжает отмалчиваться.