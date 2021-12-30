США приходится считаться с российской мощью после залпа гиперзвуковыми ракетами, поэтому Вашингтон попытается навязать Москве «бесконечную игру» на истощение, сообщает Sohu.

Залповые пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» в России впечатлили адмиралов в США. Они признали возросшую мощь России и ее способность выполнять самые сложные задачи. Но Вашингтон воспринял это как проблему.

«Даже в Объединенном комитете начальников штабов США признали: Россия является очень, очень могущественной страной. Это, несомненно, воспринимается Америкой как проблема», — цитирует автора публикации «ПолитРоссия».

У противников нет шанса победить Россию, поэтому США хотят навязать ей «бесконечную игру» на истощение. Именно так в прошлом «удалось разрушить СССР», считает автор статьи. В Белом доме никогда не признают Россию равной державой и не смогут мириться с ней, заключил автор.