Экс-переводчик военных США сообщил о задержании Хусейна с помощью усыпляющего порошка

Военные США во время задержания бывшего главы иракского государства Саддама Хусейна применили некий усыпляющий порошок. Соответствующей информацией поделился иракский переводчик, который сотрудничал с американской армией.

С момента казни президента Ирака после того, как войска США вторглись в страну, 30 декабря исполняется 15 лет. Вашингтон тогда использовал предлог поиска вооружения массового поражения. Однако его наличие на территории Ирака не подтвердилось.

По словам иракского переводчика, он находился вместе с военнослужащими США, которые принимали участие в задержании иракского лидера. Вашингтон обещал несколько миллионов долларов тем, кто поделится сведениями о местонахождении Хусейна в качестве вознаграждения.

Американцы во время задержания использовали противогазы, поскольку на месте проведения миссии на площади примерно в один квадратный километр распылили усыпляющий газ. После операции военнослужащие похитили большую часть вещей бывшего президента Ирака.